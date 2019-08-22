На сайте Кремля из перевода речи Эммануэля Макрона удалили слово «выборы»

Во время встречи с Владимиром Путиным, французский президент, в том числе, поднимал темы столичных протестов и ответил коллеге на его сравнение событий в Москве и Париже. Макрон, к примеру, говорил о том, что так называемые «желтые жилеты» свободно пошли на европейские выборы и также представлены на муниципальном уровне.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал BBC, что недоразумение произошло из-за ошибки переводчика. По его словам, стенограмма будет исправлена.