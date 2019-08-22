Дональд Трамп вновь призвал Европу забрать своих граждан, воевавших на стороне террористов

Речь идет о боевиках, захваченных во время военных действий в Сирии и Ираке. Как отметил глава Белого дома, у США не останется иного выбора, кроме как отпустить их в те страны, откуда они приехали – его слова передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Трамп утверждает, что счет задержанных террористов идет на тысячи и Соединенные Штаты не собираются содержать их на базе Гуантанамо «следующие 50 лет и платить за это». Впервые с подобным призывом американский лидер обратился к Европе еще в начале года.