Бразильские власти намерены приватизировать полтора десятка госкомпаний

В список, в том числе, попали почтовый оператор, производитель микроэлектроники, телекоммуникационная корпорация, а также ряд парков и тюрем.

Приватизация госкомпаний – одно из ключевых направлений политики нового ультраправого президента Жаира Болсонару, наряду с налоговой и пенсионной реформами. Правительство считает, что эта мера в ближайшие годы позволит создать около 10 миллионов рабочих мест и привлечь иностранных инвесторов.