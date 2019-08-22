Лондон и Брюссель, по мнению главы британского правительства, все еще могут договориться по Брекзиту

Об этом Борис Джонсон сказал на совместной пресс-конференции с лидером Германии Ангелой Меркель. Канцлер предположила, что найти выход из сложившейся ситуации можно будет в течение месяца. Между тем, президент Франции Эмманюель Макрон, с которым Джонсон должен встретиться уже сегодня, отметил, что пересмотр условий выхода Великобритании из ЕС невозможен.

Новый премьер-министр Соединенного Королевства неоднократно говорил, что намерен осуществить Брекзит даже в «жестком» его варианте. Великобритания может выйти из Евросоюза уже в конце октября.