Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Инстаграма

Сайт «Даундетектор», отслеживающий деятельность популярных интернет-сервисов уточняет, что больше всего проблема затронула пользователей в США, Бразилии и Германии. Также с неполадками столкнулись в ряде европейских стран, в том числе и в России. Больше всего жалоб на работу Инстаграма приходит из Москвы. Как правило, пользователи не могут обновить ленту новостей или испытывают трудности при просмотре сториз. Сама соцсеть пока эту информацию не прокомментировала.