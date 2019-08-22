Вторым погибшим при крушении вертолета в Греции стал сын экс-зампреда Банка Москвы

По словам собеседника РБК, Павел Акулинин и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов вместе отдыхали на яхте бизнес-партнера Абрамова.

Против Дмитрия Акулинина — отца погибшего – еще в 2010 году было возбуждено дело об отмывании денег и хищении более 1 миллиарда рублей. Однако банкир скрылся за рубежом и был объявлен в международный розыск.

Частный вертолет, на котором находились Павел Акулинин и Михаил Абрамов, позавчера потерпел крушение у берегов острова Порос.