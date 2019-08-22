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01:04, 22 августа 2019

Новым премьером Судана стал бывший экономист Абдалла Хамдук

Он принес присягу в качестве главы правительства – передает телеканал «Аль-Арабия». На днях в стране завершилось формирование Суверенного совета. Он станет высшим органом власти в течение переходного периода, который продлиться чуть больше трех лет. Состав Совета примерно поровну будет состоять из представителей военных и гражданских лиц.
В апреле на фоне тяжелой экономической ситуации армия свергла правящего 30 лет Омара аль Башира и взяла управление государством в свои руки. Однако вскоре оппозиционные силы призвали к скорейшему формированию гражданского правительства. По стране снова прокатилась волна протестов, которая нередко выливалась в столкновения и приводила к гибели людей.



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