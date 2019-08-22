В СИЗО «Лефортово» находятся по меньшей мере 30 украинцев

Среди них как минимум пятеро из так называемого «списка Сенцова» — подтвердил в разговоре с агентством ТАСС ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников. По его словам, есть косвенные свидетельства того, что осужденных готовят к передаче на родину. При этом правозащитников к гражданам Украины не допустили.

Прошлой весной режиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20-ти годам по обвинению в подготовке теракта, объявил голодовку. Он требовал освободить «украинских политических заключенных» на территории России. В списке больше 60-ти человек. Этим летом омбудсмены составили предварительный план по возвращению домой осужденных граждан двух стран.