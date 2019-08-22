Лидеры европейских стран–участниц «Большой семерки» выступили против возвращения России в международный клуб

Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз отметил, что восстанавливать формат G8 без выполнения минских соглашений, означало бы показать слабость «семерки». Сегодня же во время встречи глав Великобритании и Германии и Борис Джонсон и Ангела Меркель выразили сомнения в скором возвращении Москвы в «Группу восьми».

Так они прокомментировали высказывание лидера США Дональда Трампа, который на днях поддержал инициативу по восстановлению формата, который прекратил существование на фоне крымских событий.