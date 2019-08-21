Коптевский суд Москвы, как ожидается, приступит к изучению исков, поданных к оппозиционерам Мосгортрансом и Автодором

Коптевский суд Москвы сегодня, как ожидается, приступит к изучению исков, поданных к оппозиционерам Мосгортрансом и Автодором. Предприятия жалуются на убытки из-за массовых протестов. Кроме того, иск подал ресторан «Армения». В заведении сказали, что 27 июля потеряли более полумиллиона рублей, поскольку во время протестов были вынуждены закрыться. Чётких оснований для обращения в суд авторы исков не предоставили. Об этом «Эху Москвы» сказал один из ответчиков, директор ФБК Иван Жданов.

Жданов полагает, что иски московских служб связаны с попыткой максимально ослабить финансовые возможности оппозиции.