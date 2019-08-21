Президент Франции Эммануэль Макрон уточнил свою позицию по возвращении к формату «Большой восьмёрки» с участием России

По его словам, было бы стратегической ошибкой приглашать Москву до разрешения кризиса на Украине, сообщает агентство Рейтер. По словам Макрона, возвращение России без всяких условий может быть воспринято как признак слабости «Большой семёрки».

Ранее сегодня сообщалось, что президенты Франции и США обсуждали вопрос о возвращении нашей страны в «Большую восьмёрку», откуда Россия была исключена после присоединения Крыма. Источники телеканала CNN говорили, что предложение по поводу России исходило от Макрона.