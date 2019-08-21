Музыкальная группа СБПЧ отказалась выступать на муниципальном концерте перед выборами в Петербурге

Об этом пишет сайт Знак.ком. Лидер группы Кирилл Иванов сказал, что коллектив не участвует в политических мероприятиях. По его словам, переговоры велись несколько месяцев назад и тогда музыканты не обратили внимания на то, что концерт, приуроченный ко дню округа «Екатерингофский» пройдёт за два дня до муниципальных выборов. Ранее власти анонсировали выступление популярной среди молодёжи группы СБПЧ, на которое, как сообщалось, по инициативе главы округа, можно будет попасть бесплатно.