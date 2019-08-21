Члены группировки SERB и НОД попытались сорвать правозащитный тренинг в Сахаровском центре в Москве

Он был посвящён взаимодействию с полицией в ходе протестных акций.

Все произошло спустя 20 минут после начала тренинга. Более десятка НОДовцев и членов группировки SERB зашло в одно из зданий Сахаровского центра, они начали кричать «Майдан не пройдёт» и «Вы попались». Участники семинара — их было несколько десятков человек — были вынуждены покинуть помещение. При этом на место прибыли сотрудники полиции, однако до прямого противостояния дело не дошло.

Участники правозащитного семинара в Сахаровском центре изучали западные технологии по созданию «Оранжевых революций» — так объяснила свои действия в интервью «Эху Москвы» член НОД Ирина Ершова.

В свою очередь, один из организаторов тренинга, психолог Александр Арчагов, сказал, что НОДовцы и члены SERB вели себя неагрессивно, и назвал из действия «обычным хулиганством».

Спустя некоторое время участники правозащитного семинара переместились в другое здание. Члены НОД и группировки SERB остались стоять у крыльца, но примерно через полчаса покинули территорию Сахаровского центра.

Сообщений о задержанных пока что не поступало.