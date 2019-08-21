В онкоцентре имени Блохина начались массовые сокращения

Об этом сообщает независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей». По его данным, руководство выпустило приказ, где говорится о сокращениях из-за экономической ситуации. Сотрудники жалуются на снижение зарплат и переводы на полставки, — пишет сайт «Медуза». Тем временем, в администрации онкоцентра уверяют, что сокращают лишь свободные вакансии, объясняя это появлением новых технологий. В пресс-службе медицинского учреждения подчеркивают, что изменения не приведут к закрытию структурных подразделений и увольнениям. Онкоцентр имени Блохина – один из крупнейших в стране. В нем работают более трех с половиной тысяч человек.