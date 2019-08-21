Врачей архангельской больницы обманули по поводу безопасности работы с пострадавшими при взрыве под Северодвинском

Врачей Архангельской областной больницы обманули по поводу безопасности работы с пострадавшими при взрыве под Северодвинском. Об этом сайту «Медуза» анонимно рассказал один из сотрудников медицинского учреждения. По его словам, он вместе с коллегами напрямую спрашивал, есть ли среди привезенных пациентов кто-то с радиацией. Сопровождавшие ответили, что все дезактивированы. Только когда уже начались операции, дозиметристы померили уровень бета-излучения и, как сказал собеседник издания, в страхе выбежали из операционной. После этого врачи узнали, что их пациенты облучены. Пострадавших отправляли в две больницы, одна из которых была профильной. В ней были соблюдены все правила работы с радиацией, в то время как в архангельской областной врачи действительно не знали, откуда к ним везут людей. Об этом говорится в расследовании «Новой газеты». Детали «Эху Москвы» рассказала автор статьи Александра Джорджевич.

Президент Владимир Путин, отвечая сегодня на вопросы журналистов в Хельсинки, сказал, что ни Россия, ни соседние страны не фиксируют превышение радиационного фона после случившегося под Северодвинском. Глава государства добавил, что взрыв произошел при работах над перспективными вооружениями.