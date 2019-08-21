«Голос»: Введение избирательных блоков и регистрации под залог сделают парламент более представительным

Введение избирательных блоков и регистрации под залог, предложенные Российским фондом свободных выборов, сделают парламент более представительным и упростят систему выдвижения кандидатов. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил сопредседатель общественного движения «Голос» Григорий Мельконьянц.

«Избирательные блоки – это очень полезная инициатива, так как небольшие партии могут объединиться в один избирательный блок. Их барьер прохождения в парламент будет выше, чем у партии, которая идет самостоятельно. Для небольших партий это большое преимущество, но при всех рисках, которые существуют, такая система поможет сделать парламент более представительным», – сказал он.

Г. Мельконьянц добавил, что введение избирательного залога даст альтернативный способ выдвижения кандидатов, который можно считать неким финансовым цензом.

«Это определенный способ регистрации, при котором человек автоматически становится кандидатом. Такой способ серьезно упростил бы процедуру регистрации, кандидаты они смогли бы активно принимать участие в самой избирательной компании», – подчеркнул он.

Кроме того, Г. Мельконьянц заметил, что на сегодняшний день предложение о внесении изменений в избирательное законодательство не стоит на повестке дня, так как для его осуществления необходима политическая воля со стороны общества. По словам общественного деятеля, изменения избирательного кодекса – это лишь научная экспертная разработка. Избирательная система еще не готова к единому обширному закону.

«Если говорить об избирательном залоге, то его можно ввести, не принимая никаких избирательных кодексов. Точечные изменения проводить проще, чем договориться избирательным силам о едином большом законе», – заметил он.

Также эксперт добавил, что задачей к будущим выборам нужно считать смягчение муниципального фильтра, так как запрос общества уже существует, и нам остается лишь ждать, как на этот запрос отреагирует власть.

Российский фонд свободных выборов опубликовал проект Кодекса о выборах и референдумах. Контракт на разработку этого документа год назад получил факультет политологии МГУ.

В процессе работы над кодексом авторы сформулировали ряд законодательных новелл, которые представлены в виде отдельного «пакета поправок», содержащего возможные изменения. В числе таких новелл – возвращение избирательного залога, избирательных блоков и графы «против всех».