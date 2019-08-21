Путин: Массовые протесты в разных странах имеют гораздо большие масштабы и тяжкие последствия, чем митинги в Москве

Массовые протесты в разных странах имеют гораздо большие масштабы и тяжкие последствия, чем митинги в Москве, — заявил президент Владимир Путин. Отвечая на вопросы журналистов в Финляндии, российский лидер сказал, что оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы не зарегистрировали из-за фальсификаций в подписных листах. Путин также заверил, что Россия уважает права человека и соблюдает права граждан.