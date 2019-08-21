Врачам архангельской областной больницы, которые оказывали помощь пострадавшим при взрыве ракеты, пообещали заплатить сверхурочные около ста рублей в час. Такую компенсацию предложили сотрудники Минздрава за облучение, — рассказал сайту «Медуза» один из медиков. По его словам, в то время, как мэрия 7 августа после взрыва ракеты выпустила сообщение о кратковременном повышении уровня радиации, врачам говорили, что их пациенты не опасны.