Активисты SERB сорвали правозащитный практикум-тренинг в Сахаровском центре

Около 10 активистов прокремлевского националистического движения SERB попытались сорвать интерактивный практикум-тренинг о защите прав во время задержаний на митингах, организованный в Сахаровском центре. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» гражданский активист Ирина Яценко.

«Мы пытались провести интерактивную правозащитную лекцию о том, как защитить свои права во время задержания на публичном массовом мероприятии, как вести себя в отделении полиции, в автозаке, как себя защитить в судах. Как только мы начали лекцию, к нам ввалились товарищи из этого «SERB»-а, на этом все закончилось», — сказала она.

И.Яценко добавила, что активисты SERB разлили неизвестную, плохо пахнущую жидкость на пол помещения Сахаровского центра, а затем стали петь песни и провоцировать участников мероприятия плакатами и репликами, например, «Майдан не пройдет».

Приехавшие полицейские не стали задерживать активистов SERB.

В настоящий момент И.Яценко и ее коллеги проводят для желающих лекцию в отдельном закрытом помещении Сахаровского центра. Организовать интерактив так и не удалось, добавила она.