Владимира Путина беспокоит, что запуски испытанной Соединенными Штатами ракеты могут проводиться из Румынии и Польши

Для этого достаточно только поменять программное обеспечение, — сказал президент России, отвечая на вопросы журналистов в Хельсинки. «Испытанная ракета, как заявили в Пентагоне – это «Томагавк», то есть ракета морского базирования. Ее приземлили, приспособили для пусков с земли», — добавил Путин. Он считает, что возникают новые угрозы, на которые необходимо реагировать, — пишет агентство Интерфакс.