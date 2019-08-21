Врачей Архангельской больницы обманули по поводу безопасности работы с пострадавшими из-за взрыва под Северодвинском

Врачей Архангельской областной больницы обманули по поводу безопасности работы с пострадавшими из-за взрыва под Северодвинском. Об этом пишет сайт «Медуза». Подробности изданию рассказал один из сотрудников на условиях анонимности. По его словам, врачи напрямую спрашивали, есть ли среди привезенных после взрыва ракеты кто-то с радиацией. Сопровождавшие пациентов сказали: «Они не опасны для вас, работайте». Уже во время операций пришли дозиметристы, померили уровень бета-излучения и признались врачам, что показатели зашкаливают, — добавил собеседник издания. На следующий день после взрыва военные начали проводить дезактивацию больницы, демонтировали и увезли ванну, в которой мыли пострадавших, на территории вокруг больницы выкосили всю траву. После этого сотрудники Архангельской больницы прошли обследование. У первого же врача обнаружили цезий. У медика спросили, где он путешествовал в последние годы. Узнав, что врач когда-то был в Таиланде, ему сказали, что где Таиланд, там и Япония, и что он там наелся фукусимских крабов.