В Россию вернулась предприниматель из так называемого «списка Титова»

Юлия Макурина приехала из Киева в Москву, — сообщает газета «Коммерсант». По данным издания, завтра она собирается явиться к следователю. Больше десяти лет назад Макурину обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. К этому моменту она уже выехала из страны. Впоследствии предприниматель была объявлена в федеральный розыск. Сейчас расследование фактически свернуто, — отмечает издание. Список предпринимателей, которые, опасаясь преследования на родине, уехали за границу, бизнес-омбудсмен Борис Титов передал президенту Владимиру Путину 2 года назад.