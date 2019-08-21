Новиков: СК признал, что на видеозаписи, где молодой человек «дирижирует» толпой 27 июля, был не блогер Жуков

Следственный комитет признал, что на видеозаписи, где студент «дирижирует» толпой на акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы 27 июля, был не арестованный блогер Егор Жуков, а другой человек. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Илья Новиков.

«В самом начале этой истории была ошибка в опознании. Первые претензии к Егору были связаны с тем, что его увидели на видеозаписи в некотором молодом человеке, который, по мнению следствия, «дирижировал» толпой. На этой видеозаписи, видимо, был не Егор. Сейчас они с этим согласились, насколько мне известна позиция следствия», — сказал он.



И.Новиков подчеркнул, что официально позицию следствия до него еще не довели, но он видел копии документов, которые это подтверждают.

«Насколько я понимаю, сейчас следствие не считает, что этим «дирижером» был Егор, но к тому моменту, как это выяснилось, кто-то решил, что эта ошибка – недостаточный повод, чтобы отказаться от претензий к нему», — заявил он.

Следствие не планирует отказываться от предъявленных Е.Жукову обвинений, добавил адвокат.

«Дальше начинаются странные боковые маневры, разговоры о том, что якобы есть видео, где он еще махал рукой, это что-то может значить. Затем поток заметок во второсортных медиа о том, что Жуков не такой простой, делал революцию в Армении. Посмотрите его паспорт, проверьте отметки хотя бы. Это больше всего похоже на попытку оправдаться перед начальством, когда начальством спрашивает «а что у вас там с Жуковым». Пока все это не треснуло, не лопнуло, у исполнителя все хорошо», — отметил И.Новиков.

Е.Жуков арестован по делу о «массовых беспорядках» 27 июля в Москве. Ранее в Интернете была распространена видеозапись, на которой молодой человек делал жесты направо перед толпой людей. В СМИ утверждалось, что эта видеозапись присутствует в материалах дела в качестве доказательства того, что Е.Жуков «управлял толпой» на акции.