Дуэйн Джонсон возглавил список самых высокооплачиваемых актеров мира по версии Форбс

Его доход приблизился к отметке в 90 миллионов долларов. В прошлом году он был на второй строчке. Джонсон увеличил свой доход более чем на 23 миллиона после съемок в фильме «Джуманджи: Новый уровень», премьера которого намечена на декабрь. Второе место занял Крис Хэмсворт с доходом около 76 с половиной миллионов долларов. На третьем месте Роберт Дауни-младший – он заработал 66 миллионов долларов. В первой десятке также Джеки Чан, Брэдли Купер и Уилл Смит. Прошлогодним лидером списка был Джордж Клуни. В этот раз он не попал в топ-10.