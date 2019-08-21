Путин: Незарегистрированные кандидаты в МГД предоставили в избирательные комиссии фальсифицированные подписные листы

Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму предоставили в избирательные комиссии фальсифицированные подписные листы, — заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Хельсинки. Президент сказал, что в списках, поданных в избиркомы, были люди, которые давно умерли. Такую же версию на фоне протестных акций в Москве ранее предложили зрителям в своем эфире федеральные телеканалы. При этом они не упоминали, что подавляющее большинство подписей незарегистрированных кандидатов было забраковано по другим причинам. Например, из-за ошибок в оформлении листов или ошибок в сведениях о сборщиках подписей.