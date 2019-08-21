Путин: Ни Россия, ни соседние страны не фиксируют превышения радиационного фона после взрыва под Северодвинском

Ни Россия, ни соседние страны не фиксируют превышения радиационного фона после взрыва под Северодвинском, — заявил президент Владимир Путин. Так российский лидер на пресс-конференции в Хельсинки ответил на вопросы журналистов про взрыв ракеты 8 августа. В этот день Росгидромет фиксировал кратковременные превышение уровня радиации в 16 раз. Сразу несколько изданий — Moscow Times, «Новая газета» и «Медуза» со ссылкой на источники сообщали, что спасателей и врачей, оказывавших помощь пострадавшим при взрыве, не предупреждали о радиации. В областной больнице, куда доставляли пострадавших, провели деактивацию лишь на следующий день после взрыва.