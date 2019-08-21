Власти пообещали перед выборами в МГД рассмотреть вопрос о повышении минимальной пенсии неработающих пенсионеров

Столичные власти пообещали перед выборами в Мосгордуму рассмотреть вопрос о повышении минимального размера пенсии неработающих пенсионеров. Как сказал мэр Сергей Собянин, «в правительстве еще раз посчитают и примут решение буквально, наверное, на следующей неделе». Градоначальник полагает, что растут доходы, растет подоходный налог и заработные платы. Экономика развивается, — добавил мэр. Его слова приводит агентство Интерфакс.