Спасателям и врачам, оказывавшим помощь пострадавшим при взрыве под Северодвинском, говорили, что они в безопасности

Об этом пишет сайт «Медуза», которая публикует рассказ сотрудницы службы спасения. Она подчеркнула, что врачи не подписывали обязательные в таких случаях документы о согласии на подобную работу. Из-за того, что медиков не известили о радиации, сотрудники санитарной авиации не предприняли даже элементарных мер безопасности. Они летели в очаг изотопного излучения и везли оттуда пострадавших без респиратора и спецодежды, — сказала собеседница издания.