Путин: Авария под Северодвинском произошла при работах над перспективными вооружениями

Авария под Северодвинском произошла при работах над перспективными вооружениями, — заявил президент Владимир Путин. Он добавил, что Россия этого не скрывает. Также Путин заверил, что все службы, фиксирующие радиацию, работают, и согласно их данным, радиационный фон в норме. Президент подчеркнул, что превышения не фиксируют и соседние страны. Глава государства также высказался за эффективную систему обмена информацией с европейскими странами о происшествиях на военных объектах. Так на пресс-конференции в Хельсинки Путин ответил на вопросы о взрыве ракеты под Северодвинском 8 августа. Росгидромет сообщал, что в этот день уровень радиации в течение короткого времени был превышен в 16 раз. Позднее стало известно об отключении сразу нескольких станций слежения за ядерными испытаниями в России.