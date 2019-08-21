Компании, связанные с Евгением Пригожиным, по некоторым данным, за этот год получили госконтракты на 34 млрд рублей

Компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, по некоторым данным, за этот год получили госконтракты на 34 млрд рублей. Как утверждается, речь главным образом идет о поставках питания в московские школы и детские сады.

Речь идет о компаниях «Верона», «Комбинат дошкольного питания», «Школьник ЮЗ», «АВК» а также «Комбинат питания Конкорд». Об этом говорится в расследовании интернет-издания Baza. Так, оно утверждает, что «АВК» только в феврале получила 23 контракта от столичных властей на сумму почти 4 млрд рублей. Лидером же издание называет «Верону», как отмечается, получившую контракты на сумму 8 млрд. Baza пишет, что по косвенным данным можно сделать вывод, что все эти компании связаны с бизнесменом – например, через номера телефонов. Кроме того, оно утверждает, что директора соцучреждений жалуются на продукты, поставленные, в частности, «АВК» – например, на овощи «со следами порчи грызунами» или «поврежденные гнилью». При этом именно эта компания, согласно публикации, выиграла тендер столичных властей на поставки питания в учреждения, в которых живут дети-сироты, ветераны ВОВ, инвалиды или люди с психическими отклонениями.

В декабре стало известно о массовой вспышке дизентерии в столичных детских садах и школах, куда питание поставляли компании Пригожина «Конкорд» и «Вито-1». Родители пострадавших детей подали два коллективных иска.