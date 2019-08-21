Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан, — заявил Владимир Путин, комментируя ситуацию с протестными акциями в Москве. С этими словами президент выступил, отвечая на вопросы журналистов в Хельсинки после встречи со своим финским коллегой. В числе прочего, Владимир Путин вновь сказал, что пока преждевременно говорить о его планах после окончания нынешнего президентского срока.