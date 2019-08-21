Правительство РФ планирует закупить десять тысяч упаковок психотропных лекарств для детей у зарубежных производителей

Российское правительство планирует закупить десять тысяч упаковок психотропных лекарств для детей у зарубежных производителей. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой. Лекарства планируется ввезти в конце октября. Речь идет о диазепаме, фенобарбитале, медозаламе в тех формах, в которых лекарства не производятся в России, а также препарат, известный под торговым названием фризиум, который в нашей стране не зарегистрирован. Несколько дней назад матери больных детей обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь в решении проблемы с получением противоэпилептических препаратов, не зарегистрированных в России. За последний месяц в Москве дважды задерживали женщин, которые заказывали для своих больных детей препарат фризиум.