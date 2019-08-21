Футбольный клуб Краснодар сыграет сегодня в плей-офф Лиги Чемпионов против греческого Олимпиокоса

Клуб из Пирея – последний барьер на пути в групповую стадию турнира.

«Краснодару» будет противостоять самый титулованный клуб Греции. И все же по состоянию на сегодня Олимпиакос уступает по силе предыдущему сопернику быков – Порту. Впрочем, тренирует греков португальский специалист Педру Мартинша. Который сумел наладить команде умение играть стабильно. И за последние пол года клуб из Пирея вообще не проигрывал. В том числе и в Еврокубках.

Нынешний отбор «Олимпиакос» начал с победы над чешской «Викторией», а затем дважды переиграл вице чемпионата Турции «Истанбул Башакшекир».

И это при том, что самый звездный футболист нынешнего состава красно-белых — французский ветеран Матье Вальбуэна.

А вот самый дорогой игрок команды и ее капитан Костас Фортунис из-за травмы не сможет сыграть с Краснодаром.

Впрочем, есть потери и у российской команды. Форвард Ари и центральный защитник Мартынович из-за повреждений даже не полетели в Грецию.

Что же касается Реми Кабелла, то у него есть шансы выйти сегодня на поле.

Телеканал МАТЧ ТВ покажет встречу Олимпиакоса и Краснодара начиная с 22 часов.