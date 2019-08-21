Власти Германии указали на препятствие к возврату формата G-8 с участием России

Владимира Путина перестали приглашать на саммиты Группы Семи после присоединения Крыма и начала конфликта в Донбассе. Это напомнил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт и добавил, что обе причины существуют до сих пор. «Если будут перспективы их устранения, тогда можно будет обсудить изменение формата», — подчеркнул Зайберт. Как передает ТАСС, присоединение Крыма он назвал «незаконной аннексией».

Ранее Дональд Трамп заявил, что США поддерживают возвращение формата G-8 с участием России.

Эту тему сегодня обсуждают западные СМИ.

Газета Гардиан приводит неожиданную параллель между странами Семерки и участниками британской группы Битлз последних двух лет ее существования, когда каждый их членов знаменитого квартета занимался собственными проектами, убедительным образом демонстрируя своей аудитории, что быть единым целым и являться его отдельными частями — далеко не одно и то же. Лидеры G7 должны каждый покончить с тем, что разрушает их цельность. При этом Европе стоит перестать сопротивляться необходимости платить за собственную оборону (в рамках НАТО), а США – прекратить смотреть на нее как на враждебное объединение. Сегодня же французы и немцы оценивают будущее Евросоюза по-разному, Франция и Италия расходятся по очень принципиальным вопросам, Дональд Трамп угрожает Германии тарифными санкциями из-за слишком высоких, на его взгляд, норм прибыли немецкой экономики, ЕС и США расходятся по вопросу иранских санкций, а недавно избранный британский лидер не желает принципиально по-новому взглянуть на проблему Брекзита.

Дональд Трамп продолжит себя вести на саммите не как государственный деятель, а как политик, борющийся за свое переизбрание, считает эксперт издания Global Village. — Он, скорее всего, будет грозить Парижу введением повышенных тарифов на импорт французских вин, в ответ на ее так называемый «цифровой налог» в отношении американских Интернет-компаний, работающих за рубежом. В то же время, партнеры главы Белого дома будут пытаться добиться от Вашингтона большой гибкости в отношении Ирана, а также в его агрессивной торговой войне с Китаем. Трамп же, в свою очередь, вряд ли откажется от идеи большой двусторонней торговой сделки с Лондоном ради того, чтобы Великобритания не пустила китайскую компанию Huawei на свой рынок. Еще одной точкой противостояния внутри G7, уверен обозреватель Рейтер, станет Россия: на ее возвращении в Семерку уже в который раз настаивают США, в то время как Франция упорно связывает это с прогрессом на мирных переговорах по Украине.

Тем временем, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова предложила перевести обсуждение этой темы «из публично-развлекательной» в профессиональную сферу. По ее словам, должны быть сформированы предложения и переданы российской стороне, — передает ТАСС.

Нет необходимости возвращения в Восьмерку, но такой сценарий возможен, — сказал «Эху Москвы» член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Депутат Антон Морозов добавил, что инициативы США в последнее время выглядят оптимистично, но многие из них не находят воплощения.