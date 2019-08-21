Явка избирателей на третье тестирование электронного голосования в Москве составила 40% к 16 часам

Явка избирателей на третье тестирование электронного голосования в Москве составила 40% на 16.00. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов.

«Сегодня проходит третий тест в трех округах Москвы. Зарегистрировано было 3401 человек суммарно. На 16.00 явка 40 процентов. Мы делали ставку, что она будет 50 процентов», — сказал он.

Сегодня с 8.00 до 20.00 проходит третье тестирование электронного голосования в Москве. В нем могут принять участие жители, зарегистрированные в одном из трех округов Москвы: N 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), N 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и N 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).