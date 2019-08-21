У заместителя Алексея Кудрина в Счетной палате нашли квартиру стоимостью 170 миллионов рублей

Речь идет о Вере Чистовой, которая также работала заместителем министра обороны при Анатолии Сердюкове.

Вера Чистова, занимающая должность зампреда Счетной палаты уже шесть лет, владеет квартирой площадью 143 квадратных метра. Дорогостоящее жилье расположено почти в самом центре Москвы, в Климентовском переулке, рядом с метро «Новокузнецкая». Газета «Собеседник» оценивает рыночную стоимость квартиры в 170 миллионов рублей, при этом подчеркивая, что в выписке из Росреестра имя Чистовой засекречено – в документе написано, что жилье принадлежит Российской Федерации. Зарабатывает чиновница 16 миллионов рублей в год: таким образом, на эти апартаменты ей пришлось бы копить больше 10 лет.

Кроме того, изданию удалось обнаружить ее родственника Кирилла Чистова. На своей странице на сайте объявлений «Авито» он продавал мебель и дубленки «Версаче», а также автомобили Land Rover Discovery и Mercedes-Benz SL-класса. Эти же марки машин ранее были указаны в декларации самой Чистовой. За ней также числился дом и участок, совпадающие по площади с жильем, которые указал Кирилл Чистов на «Авито» в качестве места вывоза мебели. Стоимость имения «Собеседник» оценил примерно в 30 миллионов рублей.

До поступления на работу в Счетную палату Вера Чистова работала в Минфине, а также отвечала за финансово-экономические вопросы в Минобороны. «Собеседник» попросил ведомство Алексея Кудрина ответить, могла ли Вера Чистова приобрести свою квартиру по рыночной цене на легальные доходы.

Также журналисты обнаружили возможный конфликт интересов у некоторых аудиторов Счетной палаты. Так, федеральный аудитор Андрей Перчан, следящий за работой Центробанка, при этом контролирует почти треть акций банка «Калуга».