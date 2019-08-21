Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО двух фигурантов так называемого «московского дела»

Под стражей оставлены программист Сбербанка Айдар Губайдулин и член партии Яблоко Валерий Костенок. За последнего поручилась лидер партии Эмилия Слабунова. В интервью «Эху Москвы» она назвала решение суда об аресте позором.

Уголовное дело Следственный комитет возбудил после протестной акции 27 июля, на которой были задержаны почти 1400 человек. Фигурантов обвинили в участии в массовых беспорядков и в насилии по отношению к полицейским. Были арестованы 13 человек.



Муниципальный депутат Юлия Галямина сегодня была задержана на выходе из спецприемника. Она отбыла в общей сложности 25 суток административного ареста. В качестве причины задержания полицейские назвали призывы к участию в акции 3-го августа. Об этом сообщил «Эху Москвы» адвокат незарегристрированного кандидата в Мосгордуму Михаил Бирюков.

Вопрос о новом административном аресте рассмотрит завтра Тверской суд.

Ранее на этой неделе четвертый административный арест подряд был назначен еще одному незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Илье Яшину.



Все незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму изолированы до самого дня голосования, сказал в эфире «Эха Москвы» главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Сергей Смирнов добавил, что для организаторов акций вновь стала применяется так называемая «дадинская статья» о неоднократном нарушении правил проведения митингов, и люди могут оказаться под уголовным преследования.