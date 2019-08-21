Архангельская областная больница, куда доставили пострадавших при взрыве на полигоне, оказалась заражена радиацией

Никто не предупредил медиков об опасности, — узнала Новая газета. Об этом «Эху Москвы» рассказала автор материала Александра Джорджевич.

Взрыв на военном полигоне под Архангельском произошел 8 августа при испытании ракеты на радиоизотопном источнике питания. По словам специалистов, фактически взорвался малогабаритный ядерный реактор. Западные СМИ пишут, что была испытана ракета на ядерной тяге, о которой впервые сообщил Владимир Путин в прошлом году. Эту же версию поддержал в Твиттере президент США Дональд Трамп.

Информацию о всплеске радиации Росгидромет подтвердил только через несколько дней.

Жители Архангельской области не верят официальным заявлениям о том, что вредных выбросов не было и очень обеспокоены, — сказал в эфире «Эха Москвы» краевед и эколог Алексей Климов.

На днях американская газета Уолл-Стрит Джорнал, со ссылкой на Организацию Договора о всеобъемлющем прекращении ядерных испытаний сообщила, что после взрыва под Архангельском отключились четыре станции замера радиации – это мониторинговые центры в подмосковной Дубне, Кирове, на Алтае и Чукотке.

Эксперты, опрошенные американским изданием не исключают, что это могло быть связано с попыткой российских властей скрыть информацию о причинах взрыва.

Результаты облучения могут сказываться на людях через много лет, — сказал в эфире «Эха Москвы» научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов. Владимир Пастухов добавил, что теперь нужно регулярно проверять жителей Архангельской области на онкологию.

Ранее были сообщения, что врачи из Москвы и Архангельска приедут в село Нёнокса — это ближайший населенный пункт к военному полигону, где был взрыв. Однако местные власти сегодня заявили, что для обследования жителей нет причин.