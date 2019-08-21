В случае возбуждения дела Хачатуряну могут вменить «причинение тяжкого вреда здоровью» и «доведение до самоубийства»

В случае подачи родственниками покойного Михаила Хачатуряна иска о его реабилитации и последующего возбуждения уголовного дела ему могут также вменить «причинение тяжкого вреда здоровью» и «доведение до самоубийства». Вероятнее всего, родственники покойного не будут подавать иск. Такое мнение в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал адвокат Алексей Паршин.

«Дело может быть возбуждено, только если родственники Михаила Хачатуряна будут не согласны с этим постановлением и настаивать на его реабилитации. Я думаю, что они не будут этого делать, потому что если дело будет возбуждено и станет расследоваться, в перспективе еще несколько статей может добавиться к тому, что уже есть – статьям 117, 132, 133 УК РФ. Могут добавиться еще «причинение тяжкого вреда здоровью» и «доведение до самоубийства», потому что одна из сестер несколько лет назад пыталась покончить собой», — сказал он.

Адвокат подтвердил, что следствие признало насилие в отношении дочерей со стороны М.Хачатуряна.

«Следствие признало, что он совершал преступление в отношении девочек неоднократно, в том числе истязания и преступления против их половой неприкосновенности. Проведенная проверка установила, что эти факты имели место быть, но дело не возбуждено в связи со смертью», — сказал он.

Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве собственного отца, Михаила Хачатуряна, который на протяжении многих лет избивал их и принуждал к действиям сексуального характера. Защитники сестер настаивают, что девушки убили отца в рамках необходимой обороны.