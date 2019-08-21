Французский криптограф, предотвративший взлом электронного голосования в Москве, может получить миллион рублей

Французский криптограф Пьеррик Годри, выявивший ряд технических слабостей системы электронного голосования в Москве, может получить миллион рублей. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы VII созыва Алексей Венедиктов.

«Если сегодня не будет взлома во время голосвания, то он получит миллион рублей. Я объявил награду для хакеров — сначала миллион, потом полтора, потом два. Это деньги наполовину мои, наполовину моих друзей, которые фанаты электронного голосования. Поскольку он реально указал слабые места, предотвратил взлом, мы решили, что половина суммы должно уйти ему», — сказал он.

А.Венедиктов подчеркнул, что П.Годри высказал ряд технических рекомендаций, но не осуществлял взлом системы электронного голосования.

«Он указал на несколько слабостей системы. Взлома не было, система не была взломана. С ним переписывается техническая группа, он очень сильно помогает», — заявил он.

Сегодня с 8.00 до 20.00 проходит третье тестирование электронного голосования в Москве. В нем могут принять участие жители, зарегистрированные в одном из трех округов Москвы: N 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), N 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и N 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).