Президенты США и Франции договорились пригласить Россию на саммит Большой семерки

Речь об этом шла во время телефонных переговоров Дональда Трампа и Эммануэля Макрона. Изначально информацию обнародовала журналистка CNN Кайли Этвуд. Теперь ее подтвердил дипломатический источник из команды президента Франции, — пишет «Новая газета». Речь идет о саммите Большой семерки 2020-го года. Ранее международный клуб назывался Большая восьмерка. Россия была постоянным участником до тех пор, пока нашу страну не исключили за присоединение Крыма в 2014-ом году.