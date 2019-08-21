Аэропорт Пулково пригрозил авиакомпании «Россия» прекращением обслуживания рейсов из-за долгов

Об этом со ссылкой на пресс-службу перевозчика сообщает агентство Интерфакс. Размер долга составляет 123 миллиона рублей. В авиакомпании, которая является базовым перевозчиком аэропорта, сообщили, что получили предупреждение в начале августа, хотя в предыдущем месяце о задолженности ничего не сообщалось. Собеседник Интерфакса также добавил, что аэропорт Пулково потребовал внести предоплату, хотя раньше авиакомпания не допускала просрочек по платежам и выполняла все условия договора.