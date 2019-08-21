Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Ухту, экстренно возвращается в аэропорт Внуково
Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс. После вылета экипаж доложил, что не убраны предкрылки. На борту самолета более ста пассажиров.
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Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс. После вылета экипаж доложил, что не убраны предкрылки. На борту самолета более ста пассажиров.
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