ФБК: ЕР заплатила более семисот млн рублей кандидатам в МГД от партии, которые идут на выборы как самовыдвиженцы

«Единая Россия» заплатила более семисот миллионов рублей кандидатам в Мосгордуму от партии, которые идут на выборы как самовыдвиженцы, — утверждают в Фонде борьбы с коррупцией. Выплаты проводились через 6 подставных фондов, связанных с «Единой Россией». Деньги получил 31 кандидат. Каждому перевели сумму от десяти до тридцати пяти миллионов рублей, — говорится в видеоролике ФБК, размещенном в Твиттере основателя фонда Алексея Навального.