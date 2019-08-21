Либертарианская партия подала в мэрию Москвы заявку на протестное шествие 31 августа

Об этом «Эху Москвы» рассказал лидер партии Сергей Бойко. Бойко уточнил, что это будет новая акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и против политических репрессий.

Акции с такими лозунгами проходят в Москве с середины июля. Оппозиция подавала заявки и на ближайшую субботу, однако, все они были отклонены. 24 августа власти согласовали на проспекте Сахарова митинг-концерт в честь Дня российского флага. Сайт «Медуза» со ссылкой на источники пишет, что на эту акцию заставляют идти бюджетников.