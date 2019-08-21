Генпрокуратура просит обратить в доход государства имущество семьи полковника ФСБ Черкалина на сумму более 6 млрд р.

Генпрокуратура попросила обратить в доход государства имущество семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6 млрд рублей. Соответствующий иск уже поступил в Головинский суд Москвы.

Речь идет о нескольких видах имущества. В частности, в Генпрокуратуре говорят, что при обысках у полковника Черкалина, обвиняемого в получении взятки и мошенничестве в особо крупном размере, были найдены 800 млн рублей, 72 млн долларов США и 8 млн евро. Об этом со ссылкой на надзорное ведомство пишет агентство «Интерфакс». Там говорят, что деньги были обнаружены в доме, машине и служебном кабинете полковника ФСБ. При этом, отмечают в Генпрокуратуре, общий доход Черкалина и его близких за последние четыре года составил не более 55 млн рублей. Помимо денег ведомство хочет обратить в доход государства пять квартир, два загородных дома, шесть участков площадью более 7 тысяч кв.м., 14 нежилых помещений и два автомобиля. Адвокат офицера Владимир Михайлов, как отмечается, пока требование Генпрокуратуры комментировать не готов.

Полковника ФСБ Кирилла Черкалина задержали и отправили под арест в конце апреля. По версии следствия, он получил взятку, а также в составе преступной группы с угрозами убедил бизнесмена Сергея Гляделкина передать долю в уставном капитале компании «Юрпромконсалтинг» почти на 500 млн рублей.