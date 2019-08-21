Правительство Москвы до конца августа рассмотрит вопрос о повышении минимальной пенсии неработающих пенсионеров

Правительство Москвы до конца августа рассмотрит вопрос о повышении минимального размера пенсии неработающих пенсионеров. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. «Несмотря на разговоры о том, что с экономикой с каждым годом все хуже и хуже, на самом деле, это не так – растут доходы, растет подоходный налог, заработные платы», — сказал градоначальник. Он уточнил, что решение будет принято, наверное, на следующей неделе, — пишет агентство Интерфакс.