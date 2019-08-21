Администрация Дональда Трампа хотела предложить Дании за Гренландию 600 миллионов долларов в год

Администрация американского президента Дональда Трампа хотела предложить Дании за Гренландию 600 миллионов долларов в год. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на анонимные источники. Кроме того, администрация президента США была готова выплатить единовременную крупную сумму, чтобы стимулировать сделку. Какую именно – не уточняется. О том, что Трамп решил купить у Дании Гренландию, стало известно на прошлой неделе. В Дании сказали, что остров не продается. Сегодня Трамп сообщил, что отменяет свой визит в эту страну из-за отказа премьера Дании обсуждать сделку по Гренландии.