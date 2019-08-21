Сотрудников бюджетных организаций заставляют идти на митинг в честь Дня российского флага в Москве

Об этом пишет сайт «Медуза» со ссылкой на сообщения, которые получают бюджетники. Один из них рассказал изданию, что руководители муниципального предприятия взамен пообещали отгулы. Второй – первокурсник университета в Коломне – рассказал, что от студентов потребовали не отказываться от участия без уважительных причин.

Митинг в честь Дня российского флага пройдет на проспекте Сахарова в ближайшую субботу. По сведениям сайта «Открытые медиа», власти пригласили выступить известных артистов, в частности, Валерию и Григория Лепса. По данным Би-би-си, также приглашены рэпер Тимати, певец Денис Майданов, ансамбль ВДВ «Голубые береты». Ранее столичная мэрия отклонила все заявки на акции протеста 24 августа, в том числе, на проспекте Сахарова.