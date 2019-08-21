Генпрокуратура требует конфисковать имущество семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина почти на 6, 5 млрд рублей

Генпрокуратура требует конфисковать имущество семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина почти на 6 с половиной миллиардов рублей. Об этом сообщает агентство Интерфакс. В свою очередь, РИА Новости уточняет, что планируется обратить в доход государства пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, более десятка нежилых помещений и два автомобиля. Кроме того, прокуратура требует конфисковать деньги, найденные во время обысков дома, в машине и служебном кабинете Черкалина. Полковник ФСБ и его коллеги были задержаны, а затем арестованы в апреле. Черкалина обвиняют в мошенничестве и взяточничестве.